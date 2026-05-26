У НБУ пояснили, чому ломбарди стали прибутковішими, а кредитні спілки скоротили активи

Національний банк України оприлюднив огляд небанківського фінансового сектору за I квартал 2026 року. За даними регулятора, страховики та ломбарди продемонстрували зростання активів і прибутків, тоді як кредитні спілки скоротили обсяги активів.

Головні тренди фінансового сектору

Національний банк України оприлюднив огляд небанківського фінансового сектору за I квартал 2026 року. За даними регулятора, частка небанківських фінансових установ у загальних активах фінансового сектору під наглядом НБУ зросла на 0,2 відсоткового пункта - до 9%.

Страхові компанії продовжили нарощувати активи в обох сегментах ринку. Активи ризикових страховиків збільшилися на 2,9% у квартальному вимірі та на 31,5% у річному, а страховиків життя - на 2,6% за квартал і на 14,5% за рік.

Кредитні спілки, навпаки, скоротили активи на 3,9% порівняно з попереднім кварталом. Водночас вони збільшили обсяги нових кредитів, зокрема завдяки кредитуванню фізичних осіб-підприємців. Прибутковість сегмента зросла через скорочення витрат.

Фінансові компанії загалом зберегли обсяги активів майже без змін. У секторі зменшилися факторингові операції та обсяги нових кредитів, однак водночас зросли операції з викупу заборгованості, надання гарантій та фінансового лізингу.

За інформацією НБУ, сегмент залишився прибутковим - позитивний фінансовий результат продемонстрували 81% установ. Понад половину прибутку забезпечила державна програма "єОселя".

Ломбарди також показали позитивну динаміку. Їхні активи зросли на 9,7% за квартал та на 7,4% у річному вимірі, а обсяг нових кредитів - майже на 10% за квартал. Рекордний прибуток у секторі пояснюють збільшенням доходів від надання послуг і реалізації заставного майна, а також скороченням адміністративних витрат.

Нагадаємо, кредитування залишається одним із ключових драйверів зростання активів банків в Україні вже другий рік поспіль. Темпи приросту чистих гривневих кредитів бізнесу та населенню прискорилися, а в річному вимірі наблизилися до третини.