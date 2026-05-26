Фінансові установи оцінюватимуть за інклюзивністю для ветеранів - НБУ

Національний банк України спільно з ЄБРР та консалтинговою компанією Korn Ferry презентували скорингову модель самооцінки фінансових установ у межах Хартії фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів. Інструмент дозволить оцінити готовність банків і страхових компаній до роботи з ветеранами як працівниками та клієнтами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Стратегія фінансової інклюзії

Реінтеграція ветеранів залишається одним із довгострокових пріоритетів української фінансової системи.

Подальші кроки в цьому напрямі зосереджені на двох ключових аспектах:

як працівників фінансових установ - через адаптацію робочого середовища, впровадження інклюзивних HR-практик та всебічну підтримку під час повернення до цивільної роботи;

як користувачів фінансових послуг - шляхом підвищення доступності сервісів, адаптації фінансових продуктів до потреб ветеранів і розвитку безбар’єрного обслуговування.

Запроваджена скорингова модель дозволяє фінансовим установам оцінити власний рівень готовності до роботи з ветеранами - як роботодавця і як надавача фінансових послуг - а також визначити пріоритетні напрями для подальшого розвитку. Такий підхід уже враховано в рекомендаціях Національного банку для учасників ринку, і він довів свою ефективність як комплексний інструмент інтеграції.

Скорингова модель включає три основні блоки оцінювання:

HR-політика та практика - від процесів рекрутингу й онбордингу до кар’єрного розвитку та підтримки ветеранів і ветеранок після повернення зі служби;

фінансові продукти - адаптовані кредитні механізми, спеціальні умови обслуговування клієнтів, підтримка ветеранського підприємництва;

фінансові сервіси - дистанційна ідентифікація, електронний документообіг, безбар’єрне обслуговування та інші цифрові рішення.

Модель побудована за принципом зрілості та враховує масштаби установ, пропонуючи різні орієнтири для малого, середнього та великого бізнесу.

Оцінювання здійснюється у форматі самооцінки, що базується на підтверджених даних: документах, внутрішніх політиках та прикладах впроваджених ініціатив. Кожен показник оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, де 0 означає відсутність практики, а 100 - повністю впроваджену та підтверджену систему.

Про інцидент з ветераном

Цьогоріч стало відомо про інцидент із 20-річним ветераном, який втратив усі кінцівки та не зміг відновити банківську картку ПриватБанку, на яку мали надходити державні виплати.

За словами командирки патронатної служби полку "Азов" Олени Толкачової, під час звернення до відділення менеджер банку запропонував ветерану самостійно тримати картку біля обличчя для фото, попри відсутність у нього рук. Іншій людині робити це не дозволили, а єдиною альтернативою назвали оформлення довіреності та видачу картки на ім’я медичного куратора.

Толкачова наголосила, що через формальний підхід ветеран фактично залишився без доступу до коштів, які йому належать, і був змушений чекати на протезування, яке може тривати місяці.

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс у соцмережах.