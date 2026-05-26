Финансовые учреждения будут оцениваться по инклюзивности для ветеранов - НБУ

Национальный банк Украины совместно с ЕБРР и консалтинговой компанией Korn Ferry представили скоринговую модель самооценки финансовых учреждений в рамках Хартии финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов. Инструмент позволит оценить готовность банков и страховых компаний к работе с ветеранами как работниками, так и клиентами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Стратегия финансовой инклюзии

Реинтеграция ветеранов остается одним из долгосрочных приоритетов украинской финансовой системы.

Дальнейшие шаги в этом направлении сосредоточены на двух ключевых аспектах:

как работников финансовых учреждений – через адаптацию рабочей среды, внедрение инклюзивных HR-практик и всестороннюю поддержку при возвращении к гражданской работе;

как пользователей финансовых услуг – путем повышения доступности сервисов, адаптации финансовых продуктов к нуждам ветеранов и развитию безбарьерного обслуживания.

Внедренная скоринговая модель позволяет финансовым учреждениям оценить собственный уровень готовности к работе с ветеранами – как работодателя и как поставщика финансовых услуг – а также определить приоритетные направления для дальнейшего развития. Такой подход уже учтен в рекомендациях Национального банка для участников рынка и доказал свою эффективность как комплексный инструмент интеграции.

Скоринговая модель включает три основных блока оценки:

HR-политика и практика – от процессов рекрутинга и онбординга до карьерного развития и поддержки ветеранов и ветеранок по возвращении со службы;

финансовые продукты – адаптированные кредитные механизмы, специальные условия обслуживания клиентов, поддержка ветеранского предпринимательства;

финансовые сервисы – дистанционная идентификация, электронный документооборот, безбарьерное обслуживание и другие цифровые решения.

Модель построена по принципу зрелости и учитывает масштабы учреждений, предлагая разные ориентиры для малого, среднего и крупного бизнеса.

Оценка осуществляется в формате самооценки, основанной на подтвержденных данных: документах, внутренних политиках и примерах внедренных инициатив. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 означает отсутствие практики, а 100 полностью внедренную и подтвержденную систему.

Об инциденте с ветераном

В этом году стало известно о инциденте с 20-летним ветераном, который потерял все конечности и не смог восстановить банковскую карту ПриватБанка, на которую должны поступать государственные выплаты.

По словам командира патронатной службы полка "Азов" Елены Толкачевой, во время обращения в отделение менеджер банка предложил ветерану самостоятельно держать карточку у лица для фото, несмотря на отсутствие у него рук. Другому человеку делать это не позволили, а единственной альтернативой назвали оформление доверенности и выдачу карты по имени медицинского куратора.

Толкачева подчеркнула, что из-за формального подхода ветеран фактически остался без доступа к принадлежащим ему средствам и был вынужден ждать протезирования, которое может длиться месяцы.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.