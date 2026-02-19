Запланована подія 2

Ветераны с инвалидностью могут получить до 665 тыс. грн на автомобиль в Киеве

Городская поддержка ветеранов: новые правила компенсации авто / Shutterstock

В Киеве расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы. Теперь поддержка распространяется не только на новые, но и на подержанные автомобили.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Городская поддержка ветеранов

Решения приняли с учетом запроса ветеранского сообщества и реальных обстоятельств военных, которые возвращаются в гражданскую жизнь после ранений.

Частичная компенсация распространяется на подержанные автомобили с объемом двигателя до 3 литров, которые были введены в эксплуатацию не более 8 лет назад и рассчитаны на не более 9 мест. Приобрести такие авто нужно на территории Украины.

Размер компенсации составляет до 320 тысяч гривен для б/у автомобилей и до 665 тысяч гривен для новых.

"Мобильность для ветерана с инвалидностью - это не вопрос комфорта. Это возможность самостоятельно передвигаться по городу, работать, проходить реабилитацию, сопровождать детей, быть рядом с семьей. Наша задача - создать условия, при которых человек не будет чувствовать себя ограниченным из-за последствий войны. осуществление самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

О программе

В настоящее время программой частичной компенсации за приобретение нового автомобиля воспользовались уже 55 ветеранов, а общая сумма выплаченных средств превысила 30 миллионов гривен.

Ветераны с инвалидностью I или II группы также могут получить компенсацию до 100 000 гривен на переоборудование собственного автомобиля в соответствии с индивидуальными потребностями.

Консультации и полное сопровождение – от подачи заявления до проверки документов – предоставляют специалисты Киев Милитари Хаб по адресам:

  • ул. Крещатик, 36;
  • Харьковское шоссе, 168-Ж;
  • ул. Ивана Микитенко, 7-Б.

Работает бесплатная горячая линия: 0-800-300-633.

Вместе с заявлением необходимо предоставить оригиналы документов для сверки с копиями:

  • паспорт гражданина Украины;
  • РНОКПП (идентификационный код);
  • документ, подтверждающий установление инвалидности в результате войны;
  • документ о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны;
  • удостоверение УБД или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (при наличии);
  • справка об отсутствии другого зарегистрированного автомобиля (получить можно в сервисном центре МВД);
  • договор купли-продажи автомобиля;
  • платежные документы, подтверждающие оплату;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • реквизиты социального банковского счета (IBAN) или муниципальной карты "Карточка киевлянина".

Напомним, в Украине заработала единственная цифровая платформа "Ветеран PRO", созданная Министерством по делам ветеранов. Она объединяет информацию о программах лечения, реабилитации, протезирования, образования, трудоустройства, социальной защиты, развития бизнеса.

Ольга Опенько