Государство запустило единый портал поддержки защитников и их семей: что известно о сервисе "Ветеран PRO"

В Украине заработала единственная цифровая платформа "Ветеран PRO", созданная Министерством по делам ветеранов. Она объединяет информацию о программах лечения, реабилитации, протезирования, образования, трудоустройства, социальной защиты, развития бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как работает платформа

"Ветеран PRO" создан для:

ветеранов и ветеранок;

людей с инвалидностью в результате войны;

семей погибших и защитниц;

специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок;

представителей органов местных властей и ветеранских организаций.

Информация на платформе "Ветеран PRO" систематизирована по основным направлениям поддержки. В частности, там собраны программы по лечению, протезированию, стоматологической помощи, реабилитации и психологической поддержке.

Отдельные разделы посвящены социальной защите и выплатам, жилищным программам и обеспечению инфраструктурных потребностей, льготам на транспорт и коммунальные услуги, оформлению документов и подтверждению статуса.

Также доступны возможности для трудоустройства, переквалификации или обучения, информация о налоговых и административных льготах, поддержке ветеранского спорта, а также программы грантов и развитии собственного бизнеса.

В каждом разделе содержатся описания услуг, пошаговые алгоритмы получения помощи и полезные ссылки для консультаций и подачи заявлений.

Напомним, что в октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на активную поддержку ветеранов и лиц, потерявших работу. В рамках инициативы внедряется алгоритм взаимодействия между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости.