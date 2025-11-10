- Категория
Государство запустило единый портал поддержки защитников и их семей: что известно о сервисе "Ветеран PRO"
В Украине заработала единственная цифровая платформа "Ветеран PRO", созданная Министерством по делам ветеранов. Она объединяет информацию о программах лечения, реабилитации, протезирования, образования, трудоустройства, социальной защиты, развития бизнеса.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Как работает платформа
"Ветеран PRO" создан для:
- ветеранов и ветеранок;
- людей с инвалидностью в результате войны;
- семей погибших и защитниц;
- специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок;
- представителей органов местных властей и ветеранских организаций.
Информация на платформе "Ветеран PRO" систематизирована по основным направлениям поддержки. В частности, там собраны программы по лечению, протезированию, стоматологической помощи, реабилитации и психологической поддержке.
Отдельные разделы посвящены социальной защите и выплатам, жилищным программам и обеспечению инфраструктурных потребностей, льготам на транспорт и коммунальные услуги, оформлению документов и подтверждению статуса.
Также доступны возможности для трудоустройства, переквалификации или обучения, информация о налоговых и административных льготах, поддержке ветеранского спорта, а также программы грантов и развитии собственного бизнеса.
В каждом разделе содержатся описания услуг, пошаговые алгоритмы получения помощи и полезные ссылки для консультаций и подачи заявлений.
Напомним, что в октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на активную поддержку ветеранов и лиц, потерявших работу. В рамках инициативы внедряется алгоритм взаимодействия между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости.