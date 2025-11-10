Компенсация до 70 000 грн: ветераны с инвалидностью смогут получить деньги на переоборудование авто

Кабинет министров Украины принял постановление, создающее новый механизм финансовой поддержки для защитников и защитниц. Речь идет о денежной компенсации ветеранам и ветеранкам с инвалидностью на переоборудование собственных автомобилей под их индивидуальные нужды. Максимальный размер выплат составляет до 70 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Как отметили в ведомстве, это не просто финансовая помощь, а очередной решительный шаг к обеспечению настоящей безбарьерности и мобильности для потерявших здоровье военных, защищая страну.

Как и когда получить компенсацию

Механизм компенсации начнет действовать с января 2026 года. Компенсация будет предоставляться на основе фактических документально подтвержденных расходов, понесенных за переоборудование автомобилей на специализированных СТО, имеющих соответствующую лицензию.

Куда обращаться

Для получения выплаты ветеранам и ветеранкам необходимо будет обратиться в структурные подразделения по вопросам ветеранской политики. Эти подразделения действуют при областных военных администрациях, районных администрациях или исполнительных органах городских советов. Обращение производится с заявлением и необходимым пакетом документов. Подробности о процедуре получения компенсации будут сообщены дополнительно.

Этот пилотный проект был разработан Министерством по делам ветеранов (Минветеранов) для выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2025–2026 годы. Создание безбарьерного пространства – это не только вопрос удобства, но и проявление уважения к подвигу ветеранов, включающий доступ к транспорту, медицине, образованию и трудоустройству без помех.

Дополнительная поддержка от Минветеранов

Следует также напомнить, что Минветеранов отдельно оплачивает обучение вождению авто для ветеранов и ветеранок с инвалидностью. Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно обратиться в местное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или фактического проживания.

Напомним, в октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на проактивную поддержку ветеранов и граждан, потерявших работу. Внедряется алгоритм сотрудничества между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости.