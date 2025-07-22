- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
У ветеранов есть шанс получить до $20 тысяч на развитие tech-бизнеса: новая программа SKELAR
Ветераны могут получить до $20 тысяч на развитие tech-бизнеса благодаря программе Veteran Venture Program от SKELAR.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Как отметили в ведомстве, за восемь недель интенсивного претендента пройдут весь путь создания стартапа — от идеи до создания MVP (продукт с минимальным функционалом — ред.) и подготовки презентации для инвесторов.
На каждом этапе участники будут получать менторскую поддержку экспертов SKELAR, работавших с Meta, Google, Microsoft и другими техногигантами.
Кто может присоединиться к программе?
В программу Veteran Venture Program могут присоединиться ветераны и ветеранки с подтвержденным статусом, которые имеют:
- опыт в ИТ, маркетинге, дизайне или продажах или с предыдущим опытом предпринимательства от двух лет;
- бизнес-идею в сфере технологий и/или сформированной командой от двух человек;
- высокую мотивацию и понимание, на каком рынке планируется работать.
"В финале программы участники займутся проектами перед инвесторами. Лучшие продолжат работу над стартапами в рамках инкубационного периода и соревнуются за шанс привлечь до $20 000 на развитие бизнеса", - сообщили в Минцифри.
Напомним, в "Дії" заработал "Ветеран PRO" - новое цифровое пространство для ветеранов и их семей, где доступны ключевые государственные услуги онлайн.