У ветеранов есть шанс получить до $20 тысяч на развитие tech-бизнеса: новая программа SKELAR

Ветераны могут получить до $20 тысяч на развитие tech-бизнеса благодаря программе Veteran Venture Program от SKELAR.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как отметили в ведомстве, за восемь недель интенсивного претендента пройдут весь путь создания стартапа — от идеи до создания MVP (продукт с минимальным функционалом — ред.) и подготовки презентации для инвесторов.

На каждом этапе участники будут получать менторскую поддержку экспертов SKELAR, работавших с Meta, Google, Microsoft и другими техногигантами.

Кто может присоединиться к программе?

В программу Veteran Venture Program могут присоединиться ветераны и ветеранки с подтвержденным статусом, которые имеют:

опыт в ИТ, маркетинге, дизайне или продажах или с предыдущим опытом предпринимательства от двух лет;

бизнес-идею в сфере технологий и/или сформированной командой от двух человек;

высокую мотивацию и понимание, на каком рынке планируется работать.

"В финале программы участники займутся проектами перед инвесторами. Лучшие продолжат работу над стартапами в рамках инкубационного периода и соревнуются за шанс привлечь до $20 000 на развитие бизнеса", - сообщили в Минцифри.

Напомним, в "Дії" заработал "Ветеран PRO" - новое цифровое пространство для ветеранов и их семей, где доступны ключевые государственные услуги онлайн.