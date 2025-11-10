Компенсація до 70 000 грн: ветерани з інвалідністю зможуть отримати гроші на переобладнання авто

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка створює новий механізм фінансової підтримки для захисників та захисниць. Йдеться про грошову компенсацію ветеранам й ветеранкам з інвалідністю на переобладнання власних автомобілів під їхні індивідуальні потреби. Максимальний розмір виплати становить до 70 тисяч гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Як зауважили у відомстві, це не просто фінансова допомога, а черговий рішучий крок до забезпечення справжньої безбар’єрності та мобільності для військових, які втратили здоров'я, захищаючи країну.

Як і коли отримати компенсацію

Механізм компенсації почне діяти вже з січня 2026 року. Компенсація надаватиметься на основі фактичних, документально підтверджених витрат, понесених за переобладнання автівок на спеціалізованих СТО, які мають відповідну ліцензію.

Куди звертатися

Для отримання виплати ветеранам та ветеранкам необхідно буде звернутися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Ці підрозділи діють при обласних військових адміністраціях (ОВА), районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад. Звернення здійснюється із заявою та необхідним пакетом документів. Деталі щодо процедури отримання компенсації будуть повідомлені додатково.

Цей пілотний проєкт був розроблений Міністерством у справах ветеранів (Мінветеранів) на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на 2025–2026 роки. Створення безбар’єрного простору – це не лише питання зручності, але й прояв поваги до подвигу ветеранів, що включає доступ до транспорту, медицини, освіти та працевлаштування без перешкод.

Додаткова підтримка від Мінветеранів

Варто також нагадати, що Мінветеранів окремо оплачує навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації чи фактичного проживання.

Нагадаємо, у жовтні уряд затвердив два нові експериментальні проєкти, спрямовані на проактивну підтримку ветеранів та громадян, які втратили роботу. Впроваджується алгоритм співпраці між фахівцями із супроводу ветеранів та кар’єрними радниками служби зайнятості.