Підтримка тих, хто втратив роботу та ветеранів: як працюватимуть нові експериментальні проєкти

У жовтні уряд затвердив два нові експериментальні проєкти, спрямовані на проактивну підтримку громадян, які втратили роботу, та ветеранів. Реалізацію цих ключових соціальних ініціатив здійснюватиме Державна служба зайнятості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу установи.

Як пояснили у службі, мета проєктів – забезпечити оперативний доступ до державних програм підтримки, перенавчання та спростити процедури працевлаштування для вразливих категорій громадян.

Підтримка для тих, хто втратив роботу

Перший проєкт стосується осіб, які втратили роботу, але ще не отримали статусу безробітного та не звернулися до служби.

Суть проєкту: забезпечити оперативний доступ людини до програм працевлаштування та, за потреби, програм перенавчання для підвищення її конкурентоспроможності на ринку праці. Ключовий аспект – це проактивна підтримка з боку Держслужби зайнятості, тобто комплекс заходів, спрямованих на повернення до роботи ще до офіційної реєстрації безробітного.

Як це працюватиме?

Якщо протягом 60 днів після звільнення людина не знайде роботу, Пенсійний фонд України передасть дані про неї Державній службі зайнятості. Фахівець служби зв'яжеться з людиною через електронні засоби комунікації та проінформує про соціальні послуги. Також буде відстежуватися інформація про завершення навчання для подальшого супроводу з працевлаштування.

Розширені можливості для ветеранів та ветеранок

Другий експериментальний проєкт спрямований на проактивну підтримку ветеранів війни та демобілізованих осіб. Його основна мета – удосконалити механізми їхньої соціальної та професійної адаптації.

Ключові зміни та можливості:

Спрощення реєстрації. Впроваджується алгоритм співпраці між фахівцями із супроводу ветеранів та кар’єрними радниками служби зайнятості. Передбачено право подання заяв на реєстрацію через фахівців із супроводу (за згодою ветерана). Збільшення компенсацій роботодавцям. Сума компенсацій для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів на час воєнного стану, збільшена вдвічі. Тепер вона становитиме 100% фактичних витрат на оплату праці (але не більше 1,5 мінімальних зарплат). Суспільно корисні роботи. Участь у таких роботах можлива без набуття статусу безробітного. Оплата праці передбачена у розмірі двох мінімальних зарплат.

Нагадаємо, 30 жовтня Кабмін підтримав запуск нової екосистеми "Обрій", яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу.