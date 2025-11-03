- Категория
Поддержка потерявших работу и ветеранов: как будут работать новые экспериментальные проекты
В октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на проактивную поддержку потерявших работу граждан и ветеранов. Реализация этих ключевых социальных инициатив будет осуществляться Государственной службой занятости.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как пояснили в службе, цель проектов – обеспечить оперативный доступ к государственным программам поддержки, переобучения и упростить процедуры трудоустройства для уязвимых категорий граждан.
Поддержка для потерявших работу
Первый проект касается лиц, потерявших работу, но еще не получивших статус безработного и не обратившихся в службу.
Суть проекта: обеспечить оперативный доступ человека к программам трудоустройства и, при необходимости, программам переобучения для повышения его конкурентоспособности на рынке труда. Ключевой аспект – это проактивная поддержка со стороны Госслужбы занятости, то есть комплекс мер, направленных на возвращение к работе еще до официальной регистрации безработного.
Как это будет работать?
Если в течение 60 дней после увольнения человек не найдет работу, Пенсионный фонд Украины передаст данные о нем Государственной службе занятости. Специалист службы свяжется с человеком через электронные средства коммуникации и проинформирует о социальных услугах. Также будет отслеживаться информация о завершении обучения для дальнейшего сопровождения по трудоустройству.
Расширенные возможности для ветеранов и ветеранок
Второй экспериментальный проект направлен на проактивную поддержку ветеранов войны и демобилизованных лиц. Его основная цель – усовершенствовать механизмы их социальной и профессиональной адаптации.
Ключевые изменения и возможности:
- Упрощение регистрации. Внедряется алгоритм сотрудничества между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости. Предусмотрено право подачи заявлений на регистрацию через специалистов по сопровождению (с согласия ветерана).
- Увеличение компенсаций работодателям. Сумма компенсаций для работодателей, трудоустраивающих ветеранов во время военного положения, увеличена вдвое. Теперь она составит 100% фактических затрат на оплату труда (но не более 1,5 минимальных зарплат).
- Общественно полезные работы. Участие в таких работах возможно без получения статуса безработного. Оплата труда предусмотрена в размере двух малых зарплат.
Напомним, 30 октября Кабмин поддержал запуск новой экосистемы "Обрій", которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки потерявших работу граждан.