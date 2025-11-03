Поддержка потерявших работу и ветеранов: как будут работать новые экспериментальные проекты

В октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на проактивную поддержку потерявших работу граждан и ветеранов. Реализация этих ключевых социальных инициатив будет осуществляться Государственной службой занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как пояснили в службе, цель проектов – обеспечить оперативный доступ к государственным программам поддержки, переобучения и упростить процедуры трудоустройства для уязвимых категорий граждан.

Поддержка для потерявших работу

Первый проект касается лиц, потерявших работу, но еще не получивших статус безработного и не обратившихся в службу.

Суть проекта: обеспечить оперативный доступ человека к программам трудоустройства и, при необходимости, программам переобучения для повышения его конкурентоспособности на рынке труда. Ключевой аспект – это проактивная поддержка со стороны Госслужбы занятости, то есть комплекс мер, направленных на возвращение к работе еще до официальной регистрации безработного.

Как это будет работать?

Если в течение 60 дней после увольнения человек не найдет работу, Пенсионный фонд Украины передаст данные о нем Государственной службе занятости. Специалист службы свяжется с человеком через электронные средства коммуникации и проинформирует о социальных услугах. Также будет отслеживаться информация о завершении обучения для дальнейшего сопровождения по трудоустройству.

Расширенные возможности для ветеранов и ветеранок

Второй экспериментальный проект направлен на проактивную поддержку ветеранов войны и демобилизованных лиц. Его основная цель – усовершенствовать механизмы их социальной и профессиональной адаптации.

Ключевые изменения и возможности:

Упрощение регистрации. Внедряется алгоритм сотрудничества между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости. Предусмотрено право подачи заявлений на регистрацию через специалистов по сопровождению (с согласия ветерана). Увеличение компенсаций работодателям. Сумма компенсаций для работодателей, трудоустраивающих ветеранов во время военного положения, увеличена вдвое. Теперь она составит 100% фактических затрат на оплату труда (но не более 1,5 минимальных зарплат). Общественно полезные работы. Участие в таких работах возможно без получения статуса безработного. Оплата труда предусмотрена в размере двух малых зарплат.

Напомним, 30 октября Кабмин поддержал запуск новой экосистемы "Обрій", которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки потерявших работу граждан.