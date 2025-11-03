Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поддержка потерявших работу и ветеранов: как будут работать новые экспериментальные проекты

поиск работы
В Госслужбе занятости объяснили, как будут работать новые проекты.

В октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на проактивную поддержку потерявших работу граждан и ветеранов. Реализация этих ключевых социальных инициатив будет осуществляться Государственной службой занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как пояснили в службе, цель проектов – обеспечить оперативный доступ к государственным программам поддержки, переобучения и упростить процедуры трудоустройства для уязвимых категорий граждан.

Поддержка для потерявших работу

Первый проект касается лиц, потерявших работу, но еще не получивших статус безработного и не обратившихся в службу.

Суть проекта: обеспечить оперативный доступ человека к программам трудоустройства и, при необходимости, программам переобучения для повышения его конкурентоспособности на рынке труда. Ключевой аспект – это проактивная поддержка со стороны Госслужбы занятости, то есть комплекс мер, направленных на возвращение к работе еще до официальной регистрации безработного.

Как это будет работать?

Если в течение 60 дней после увольнения человек не найдет работу, Пенсионный фонд Украины передаст данные о нем Государственной службе занятости. Специалист службы свяжется с человеком через электронные средства коммуникации и проинформирует о социальных услугах. Также будет отслеживаться информация о завершении обучения для дальнейшего сопровождения по трудоустройству.

Расширенные возможности для ветеранов и ветеранок

Второй экспериментальный проект направлен на проактивную поддержку ветеранов войны и демобилизованных лиц. Его основная цель – усовершенствовать механизмы их социальной и профессиональной адаптации.

Ключевые изменения и возможности:

  1. Упрощение регистрации. Внедряется алгоритм сотрудничества между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости. Предусмотрено право подачи заявлений на регистрацию через специалистов по сопровождению (с согласия ветерана).
  2. Увеличение компенсаций работодателям. Сумма компенсаций для работодателей, трудоустраивающих ветеранов во время военного положения, увеличена вдвое. Теперь она составит 100% фактических затрат на оплату труда (но не более 1,5 минимальных зарплат).
  3. Общественно полезные работы. Участие в таких работах возможно без получения статуса безработного. Оплата труда предусмотрена в размере двух малых зарплат.

Напомним, 30 октября Кабмин поддержал запуск новой экосистемы "Обрій", которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки потерявших работу граждан.

Автор:
Татьяна Ковальчук