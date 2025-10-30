В Украине запускают цифровую экосистему для безработных "Обрій": детали

Правительство поддержало запуск новой экосистемы "Обрій", которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки потерявших работу граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в "Дії" можно будет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 тыс. грн на переквалификацию.

"Система будет автоматически определять, кто потерял работу, и будет подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching)", - отметила Свириденко.

Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу "прогнозировать потребности в навыках на рынке труда".

К "Горизонту" подключаются все ключевые государственные институции, а администратором платформы станет Государственная служба занятости.

"Это новый эффективный инструмент поддержки граждан и развития кадрового потенциала Украины", - подчеркнула премьер.

Государство будет помогать найти работу

Свириденко сообщила, что правительство переходит к проактивной поддержке украинцев, оказавшихся без работы.

Теперь, если человек не трудоустроился в течение 60 дней после потери работы, карьерные советники Государственной службы занятости будут самостоятельно анализировать рынок труда и предлагать варианты работы, обучения, переквалификации или гранты — еще до того, как гражданин получит официальный статус безработного.

"Это означает, что помощь от государства начинается не после, а до того, как человек обратится за ней", - подчеркнула Свириденко.

Единый реестр квалификаций

Также правительство утвердило создание единого реестра квалификаций.

"Это современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т.д.", - уточнила Свириденко.

Она добавила, что доступ к реестру будет бесплатным и открытым. Украинцы смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста, а работодатели использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций, планирования развития работников.

О рынке труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Добавим, что сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда требуется 4,5 миллиона дополнительных работников.

В 2025 году на рынке труда наблюдается обратная пропорциональность между спросом и предложением: работодатели ищут преимущественно молодых работников, тогда как большинство зарегистрированных соискателей составляют люди постарше.