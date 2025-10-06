Какие "мужские" профессии стали самыми популярными среди женщин в Украине

Уже 832 украинки начали обучение по профессиям, традиционно считавшимся "мужскими", в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проект дает возможность женщинам овладеть 31 востребованной профессией, относящихся к категории мужских, и получить гарантированное трудоустройство после обучения. В то же время, компании получают подготовленных специалисток для отраслей с дефицитом кадров.

Работодатели, которые ищут новых специалистов, уже подали 450 заявлений.

Сообщается, что обучение завершили 337 украинок, из которых 287 уже трудоустроены. Сейчас еще 495 женщин продолжают овладевать новыми профессиональными навыками.

Самые популярные профессии

Среди участниц проекта наибольший интерес вызвали следующие профессии:

станочница деревообрабатывающих станков – 283 заявки,

оператор котельной – 165,

трактористка – 154.

Среди других востребованных профессий также водитель погрузчика, водитель троллейбуса, оператор станков и слесарь-ремонтница.

Регионы-лидеры

Лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей: Ивано-Франковская, Житомирская, Днепропетровская, Ровенская и Волынская.

Чтобы воспользоваться услугой, женщина или работодатель могут подать заявку онлайн или обратиться в ближайший центр занятости.

О переквалификации женщин

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

Десять украинок успешно завершили обучение по программе "Iron Women", овладев навыками управления строительной техникой. Участницы получили квалификацию машинисток экскаваторов и водитель погрузчиков.