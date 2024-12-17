Профессии без ограничений: 10 женщин освоили управление экскаваторами и погрузчиками

Десять украинок успешно завершили обучение по программе "Iron Women", овладев навыками управления строительной техникой. Участницы получили квалификацию машинисток экскаваторов и водитель погрузчиков.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Программа реализуется проектом Reskilling Ukraine в партнерстве с Volvo Group и ETS Group.

Что известно о программе

Правительство помогает украинкам, стремящимся освоить более востребованные профессии и специальности, предоставляя им возможность пройти различные программы по переквалификации и обучению для решения вопросов на рынке труда.

Один из таких проектов — Reskilling Ukraine, в рамках которого первые женщины получили профессию машинисток экскаватора и водителей погрузчиков в программе "Iron Women".



"Теперь эти женщины смогут работать в добывающей отрасли и других промышленных объектах", — подчеркнула заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Как проходило обучение

Принять участие в программе "Iron Women" изъявили желание около 85 женщин, после отбора и практического обучения 10 успешно завершили обучение.

Участницы проходили теоретическое обучение на базе Головинского высшего профессионального училища нерудных технологий, а практические занятия – на базе компании ETS Group.

В течение месяца водитель изучал работу экскаватора и погрузчика в реальных условиях, среди которых был первый в Украине электрический фронтальный погрузчик.

Учеба завершилась теоретическим и практическим государственным экзаменом, и все студентки успешно получили государственную квалификацию машиниста экскаватора 5 разряда и водителя погрузчика 4 разряда.

Ранее в правительстве уже запускали несколько программ по переобучению женщин. К примеру, Министерство развития общин и территорий совместно с ООН объявило проект по обучению водитель в сфере перевозок пассажиров автобусами. Также ведомство запустило проект по подготовке водителей грузовиков.

Добавим, Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект для обучения и трудоустройства женщин в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены.