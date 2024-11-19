Женщины открыли 61% новых ФЛП в этом году: какие сферы выбирают

По данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Доля женщин среди всех новых ФЛП составляет 61%. Больше всего женщин-предпринимателей в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

61% новых ФЛП открыли женщины в этом году

По данным аналитиков, 154 920 ФЛП создали женщины в этом году в Украине. В общей сложности это 61% от всех новых ФЛПов в 2024 году.

"Количество ФЛП, которые открывают женщины, увеличивается год к году. Так, в прошлом году доля составляла 57%, а к началу полномасштабной войны этот показатель не превышал 51%", — подчеркивают в "Опендатабот".

Отмечается, что больше новых бизнесов открывают женщины на Сумщине (63.3% новых ФЛП — женщины), Полтавщине (63.2%), Хмельнитчине (63.1%), Одесщине (63.1%) и Киевщине (62.6%).

Самая низкая доля регистраций приходится на прифронтовые и оккупированные регионы. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях этот показатель колеблется от 50 до 57.8%.

Какие бизнесы выбирают женщины

Как сообщают в "Опендатабот", подавляющее большинство предпринимателей открывает ФЛП в сфере предоставления других индивидуальных услуг — 89% новых дел. За этим КВЭД лидируют парикмахерские и салоны красоты — 94%, и деятельность по обеспечению физического комфорта (преимущественно речь идет о массажных салонах, соляриях, спа и банях и т.п.).

Другие популярные отрасли предпринимательства среди женщин включают в себя производство одежды (85%), образование (82.3%) и оказание социальной помощи (81.5%).

Женщины чаще становятся директорами компаний

Как подчеркивают в "Опендатаботе", в этом году выросла не только доля женщин-ФЛП, но и женщин-директоров вновь созданных компаний — 34%. В октябре этот показатель достиг рекордных 38.8%.

Самая высокая доля женщин-директоров в Черниговской (38.8%), Донецкой (37.4%) и Днепропетровской (37.2%) областях.

Напомним, по данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывают в Киевской и Днепропетровской областях. Больше новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.