Професії без обмежень: 10 жінок освоїли управління екскаваторами та навантажувачами

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що програма реалізується проєктом Reskilling Ukraine у партнерстві з Volvo Group та ETS Group.

Що відомо про програму

Уряд допомагає українкам, які прагнуть освоїти більш затребувані професії та спеціальності, надаючи їм можливість пройти різні програми з перекваліфікації та навчання для вирішення питань на ринку праці. Зокрема, жінки отримують шанс освоїти професії, де традиційно їх було менше, ніж чоловіків.

Один з таких проєктів — Reskilling Ukraine, в рамках якого перші жінки здобули професії машиністок екскаватора та водійок навантажувачів у програмі "Iron Women".



"Тепер ці жінки зможуть працювати в видобувній галузі та на інших промислових об’єктах", — підкреслила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Як проходило навчання

Взяти участь у програмі "Iron Women" виявили бажання приблизно 85 жінок, після відбору та практичного навчання 10 успішно завершили навчання.

Учасниці проходили теоретичне навчання на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій, а практичні заняття — на базі компанії ETS Group.

Протягом місяця водійки вивчали роботу екскаватора та навантажувача в реальних умовах, серед яких був перший в Україні електричний фронтальний навантажувач.

Навчання завершилось теоретичним та практичним державним іспитом, і всі студентки успішно отримали державну кваліфікацію машиніста екскаватора 5 розряду та водія навантажувача 4 розряду.

Раніше в уряді вже запускали кілька програм з перенавчання жінок. Наприклад, Міністерство розвитку громад та територій спільно з ООН оголосило проєкт із навчання водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Також відомство запустило проєкт з підготовки водійок вантажівок.

Додамо, Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.