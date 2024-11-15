Слесари, токари, фрезеровщики: женщины в Украине будут овладевать новыми профессиями

Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект для обучения и трудоустройства женщин в областях, где они были традиционно недостаточно представлены.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что эта программа поможет женщинам освоить новые профессии, где они были ранее менее представлены.

Согласно условиям проекта обучение женщин будет осуществляться по заказу работодателя. Работодатель будет обязан трудоустроить их после завершения учебы.

Какие профессии будут овладевать женщинами

Как сообщают в Минэкономики, среди профессий, которые женщины смогут овладеть:

станочника;

водителя погрузчика, трамвая, троллейбуса;

электрогазосварщика;

электромонтера;

машиниста экскаватора, крана;

монтажника систем утепления построек;

оператор станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельные;

слесаря;

столяра;

плотника;

токаря;

тракториста;

фрезеровщика.

"Чтобы заказать обучение, работодатель должен обратиться в центр занятости. Специалист сможет выбрать учебное заведение самостоятельно из перечня заведений, которые осуществляют обучение по профессии", — объясняют в Минэкономики.

Там добавили, что центр занятости производит оплату обучения в размере не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособных людей. Речь идет о 30 280 грн. Если стоимость обучения превышает этот размер, разницу может оплатить работодатель или участник проекта.

Дефицит рабочих рук: женщин переучивают мужским профессиям

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для правительства на рынке труда.

Ранее в правительстве уже запускали несколько программ по переобучению женщин. К примеру, Министерство развития общин и территорий совместно с ООН объявило проект по обучению водитель в сфере перевозок пассажиров автобусами. Также ведомство запустило проект по подготовке водителей грузовиков.

Министерство экономики объявило о программе переквалификации "Iron Women", которая предлагает женщинам со всей страны безвозмездно получить новые профессиональные навыки, а именно — управление строительной техникой.