Украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение: какие профессии самые популярные

С начала 2024 года 22 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение за государственные средства и смогут овладеть новой профессией или специальностью. Среди самых популярных профессий и специальностей, по которым учатся - медсестра, психолог, повар, водитель.

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Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам этого года, есть:

медсестринство (выдано 4070 ваучеров);

психология (3517);

дошкольное образование (923);

медицина (580);

повар (1880);

водитель (1451);

тракторист (646);

кондитер (491).

Она напомнила, что благодаря ваучеру на обучение человек может овладеть одной из 155 профессий и специальностей, выбрав учебное учреждение и форму обучения на собственное усмотрение. Государство уже профинансировало обучение 22 тысяч человек на сумму 260 млн грн.

В Минэкономики напомнили, что в 2023 году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров было выдано по профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

Где можно использовать ваучер для обучения

Согласно сообщению Минэкономики, ваучер можно использовать для обучения в сферах IT-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания.

Профессию, учебное учерждение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.

Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.

На сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения віше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Кто может получить ваучер?

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет (до получения права на пенсию по возрасту);

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста – в случае отсутствия для них подходящей работы;

люди с инвалидностью – в случае отсутствия для них подходящей работы;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Как получить услугу?

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на веб-сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об обучении с учебным учреждением.

Ваучеры на обучение от Государственной службы занятости будут полностью цифровизированы и доступны через портал "Дія".