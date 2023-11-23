Возможность реализоваться: какие гранты и программы трудоустройства доступны для женщин

Для женщин в Украине доступны грантовые программы, которые могут помочь начать или расширить свой бизнес. Также есть возможность получить ваучер на переобучение.

Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Грантовые программы для женщин

Глава Минэкономики напомнила, что летом прошлого года правительство запустило грантовые программы, которые могут помочь женщинам начать или расширить собственный бизнес.

В частности, по программе "Собственное дело" можно получить микрогрант до 250 тыс. грн, а для развития бизнеса в перерабатывающей отрасли можно взять грант до 8 млн. грн.

Кроме того, участницы боевых действий или жены военнослужащих могут получить до 1 млн. грн. по программе ветеранских грантов.

“На сегодняшний день почти 11 тыс. украинцев стали победителями программы “Собственное дело”, 54% из них - женщины. Эта грантовая программа пользуется спросом. Несмотря на то, что в стране идет война, украинцы готовы открывать и развивать бизнес, работать и брать ответственность", - отметила Свириденко.

По ее словам, в следующем году власти планируют увеличить финансирование программы вдвое и выдать около 14 тыс. грантов на 3,5 млрд грн.

Ваучеры на обучение

Также украинцам доступны ваучеры для обучения от Государственной службы занятости. Поэтому женщина, которая не может найти работу по своей профессии, имеет возможность овладеть другой.

Ваучер на обучение - это почти 27 тыс. грн, которые можно потратить на саморазвитие и получение конкурентной специальности, более востребованной на рынке труда. Доступны 124 профессии и специальности. На сегодняшний день уже более 17 тыс. украинцев получили такие ваучеры. Чаще всего ими пользуются именно женщины – 71%".- рассказала глава Минэкономики.

Она добавила, что самые популярные специальности среди женщин – психология, здравоохранение, образование и социальная работа. В то же время женщины выбирают и обучение на водительниц, охранниц, трактористок, токарей, электрогазосварщиков, а также была женщина, которая училась на машинистку электропоезда.

Свириденко напомнила, что Минэкономики привлекает партнеров для поддержки украинцам в обучении и переквалификации. В частности, Projector Foundation при поддержке Минэкономики запустил проект по безвозмездному обучению женщин - в течение года 1000 украинок смогут получить бесплатное образование в сфере креативных и IT-индустрий. Участницами этого проекта могут стать внутренне перемещенные женщины, а также выехавшие из Украины женщины, получившие статус временной защиты в другой стране.

Отметим, что Кабинет Министров разработал и утвердил Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда, в результате которой к 2030 году будет сокращен разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.

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