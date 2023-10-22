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Ваучери на навчання від держави отримали понад 15 тисяч українців: найпопулярніші професії
Станом на 18 жовтня українцям було видано 15 353 ваучери на освіту. З них 3200 отримали внутрішньо переміщені особи (2327 жінок та 873 чоловіки).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що під головуванням міністерки Ірини Верещук відбулася нарада з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО.
"Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом, за ваучерами можна навчатися на 124 професії та спеціальності. Вказано, що найпопулярнішим є напрямок психології.
Також серед затребуваних професій, які опановують ВПО, опинилися:
- соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;
- водій автотранспортних засобів;
- будівництво та цивільна інженерія;
- агрономія;
- електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;
- підприємництво і торгівля;
- кухар.
Щоб отримати ваучер внутрішнім переселенцям потрібно звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.
Нагадаємо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.