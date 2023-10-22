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Ваучери на навчання від держави отримали понад 15 тисяч українців: найпопулярніші професії

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За ваучерами можна навчатися на 124 професії та спеціальності

Станом на 18 жовтня українцям було видано 15 353 ваучери на освіту. З них 3200 отримали внутрішньо переміщені особи (2327 жінок та 873 чоловіки).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Зазначається, що під головуванням міністерки Ірини Верещук відбулася нарада з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО.

"Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації", - йдеться у повідомленні. 

Загалом, за ваучерами можна навчатися на 124 професії та спеціальності. Вказано, що найпопулярнішим є напрямок психології. 

Також серед затребуваних професій, які опановують ВПО, опинилися: 

  • соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;
  • водій автотранспортних засобів;
  • будівництво та цивільна інженерія;
  • агрономія;
  • електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;
  • підприємництво і торгівля;
  • кухар.

Щоб отримати ваучер внутрішнім переселенцям потрібно звернутися до  центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку

Нагадаємо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.