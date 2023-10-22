Ваучери на навчання від держави отримали понад 15 тисяч українців: найпопулярніші професії

Станом на 18 жовтня українцям було видано 15 353 ваучери на освіту. З них 3200 отримали внутрішньо переміщені особи (2327 жінок та 873 чоловіки).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що під головуванням міністерки Ірини Верещук відбулася нарада з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО.

"Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за ваучерами можна навчатися на 124 професії та спеціальності. Вказано, що найпопулярнішим є напрямок психології.

Також серед затребуваних професій, які опановують ВПО, опинилися:

соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;

водій автотранспортних засобів;

будівництво та цивільна інженерія;

агрономія;

електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;

підприємництво і торгівля;

кухар.

Щоб отримати ваучер внутрішнім переселенцям потрібно звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.

Нагадаємо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.