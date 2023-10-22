- Категория
- Работа
- Дата публикации
-
Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии
По состоянию на 18 октября украинцам было выдано 15353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что под председательством министра Ирины Верещук состоялось совещание по вопросам трудоустройства и профессионального обучения ВПЛ.
"Участники совещания обсудили программу ваучеров на обучение, по которой определенные категории граждан имеют право безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях. В частности, переподготовку по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В целом по ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности. Указано, что наиболее популярным является направление психологии.
Также среди востребованных профессий, которые овладевают ВПЛ, оказались:
- социальная работа; медсестринство и дошкольное образование;
- водитель автотранспортных средств;
- строительство и гражданская инженерия;
- агрономия;
- электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- предпринимательство и торговля;
- повар.
Чтобы получить ваучер внутренним переселенцам нужно обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.
Напомним, в Украине из-за заминированности стала актуальной профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности.