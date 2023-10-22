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Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии

кафе
По ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности

По состоянию на 18 октября украинцам было выдано 15353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что под председательством министра Ирины Верещук состоялось совещание по вопросам трудоустройства и профессионального обучения ВПЛ.

"Участники совещания обсудили программу ваучеров на обучение, по которой определенные категории граждан имеют право безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях. В частности, переподготовку по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации", - говорится в сообщении.

В целом по ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности. Указано, что наиболее популярным является направление психологии.

Также среди востребованных профессий, которые овладевают ВПЛ, оказались:

  • социальная работа; медсестринство и дошкольное образование;
  • водитель автотранспортных средств;
  • строительство и гражданская инженерия;
  • агрономия;
  • электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
  • предпринимательство и торговля;
  • повар.

Чтобы получить ваучер внутренним переселенцам нужно обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.

Напомним, в Украине из-за заминированности стала актуальной профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности.