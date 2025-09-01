В Украине стартовал новый проект для женщин в сфере логистики: какой профессией можно овладеть

В Украине 1 сентября стартовал новый проект "Привлечение женщин к профессиям в сфере логистики", который позволяет женщинам безвозмездно овладеть востребованными специальностями. Программа предусматривает обучение по двум направлениям: водитель автопогрузчиков и менеджер внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Кроме профессиональных навыков, участники получат карьерные консультации, помощь с трудоустройством и смогут стать частью профессионального сообщества.

Кто может принять участие?

Получить новую специальность могут женщины при следующих условиях:



гражданки Украины, имеющие время и мотивацию для обучения;

для водитель автопогрузчиков: обязательно наличие водительского удостоверения категорий "B" или "C";

для менеджерок ВЭД: желаемое профильное образование (экономика, финансы, право, менеджмент, логистика), базовые знания английского языка и опыт работы в соответствующих областях.

Особенности обучения

Обучение по избранным специальностям будет проходить в течение октября – декабря 2025 года. Менеджеры внешнеэкономической деятельности будут учиться дистанционно (обучаться можно из любого региона Украины). Водители автопогрузчиков будут проходить обучение в смешанном формате в Киеве, Львове и Днепре. Анкеты принимаются до 15 сентября текущего года включительно.

Справочно

Проект "Привлечение женщин к профессиям в сфере логистики" реализуется ОО "Фонд институционального развития" по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая является членом группы Всемирного банка, и партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Напомним, в рамках экспериментального проекта возможностью получить бесплатное профессиональное обучение уже воспользовались 1877 участников боевых действий и людей с инвалидностью, пострадавших в результате войны.