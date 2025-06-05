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С начала года почти 1900 участников боевых действий и лиц с инвалидностью избрали бесплатное профессиональное обучение.
В рамках экспериментального проекта возможностью получить бесплатное профессиональное обучение уже воспользовались 1877 участников боевых действий и людей с инвалидностью, пострадавших из-за войны войны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.
Как отметили в учреждении, проект направлен на повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение доступа к актуальным профессиональным знаниям и навыкам. Для многих людей это возможность овладеть новой специальностью или повысить профессиональные компетенции.
За пять месяцев возможностью повысить свои профессиональные навыки воспользовались:
- 1694 участников боевых действий;
- 183 человека с инвалидностью в результате войны.
В рамках программы 91% участников избрали повышение квалификации, а 9% — овладение новой профессией.
Самыми популярными образовательными программами стали психология, домедицинская подготовка, управление БпЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.
Обучение осуществляется в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости, действующих в восьми городах Украины – Днепре, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове, Ровно, Сумах и Ивано-Франковске. Участники могут выбрать одну из 98 рабочих профессий или усовершенствовать навыки по более чем 400 программам.
Программа предлагает разные формы обучения: очную (днем или вечером); дистанционную; дуальную; смешанную. На протяжении обучения участникам боевых действий и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью I группы, предоставляется бесплатное проживание, а также компенсируется стоимость проезда. По окончании обучения выдается документ государственного образца.
Напомним, с начала 2025 года уже 11 тысяч украинцев воспользовались шансом безвозмездно изменить профессиональное направление, получить актуальную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на обучение.