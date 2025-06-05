Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Наличный курс:

USD

41,41

41,35

EUR

47,61

47,46

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

С начала года почти 1900 участников боевых действий и лиц с инвалидностью избрали бесплатное профессиональное обучение.

человек, ноутбук, обучение
Почти 1900 УБД и лиц с инвалидностью избрали бесплатное профессиональное обучение. / Freepik

В рамках экспериментального проекта возможностью получить бесплатное профессиональное обучение уже воспользовались 1877 участников боевых действий и людей с инвалидностью, пострадавших из-за войны войны.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Как отметили в учреждении, проект направлен на повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение доступа к актуальным профессиональным знаниям и навыкам. Для многих людей это возможность овладеть новой специальностью или повысить профессиональные компетенции.

За пять месяцев возможностью повысить свои профессиональные навыки воспользовались:

  • 1694 участников боевых действий;
  • 183 человека с инвалидностью в результате войны.

В рамках программы 91% участников избрали повышение квалификации, а 9% — овладение новой профессией.

Самыми популярными образовательными программами стали психология, домедицинская подготовка, управление БпЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.

Обучение осуществляется в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости, действующих в восьми городах Украины – Днепре, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове, Ровно, Сумах и Ивано-Франковске. Участники могут выбрать одну из 98 рабочих профессий или усовершенствовать навыки по более чем 400 программам.

Программа предлагает разные формы обучения: очную (днем или вечером); дистанционную; дуальную; смешанную. На протяжении обучения участникам боевых действий и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью I группы, предоставляется бесплатное проживание, а также компенсируется стоимость проезда. По окончании обучения выдается документ государственного образца.

Напомним, с начала 2025 года уже 11 тысяч украинцев воспользовались шансом безвозмездно изменить профессиональное направление, получить актуальную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на обучение.

Автор:
Татьяна Ковальчук