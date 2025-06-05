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Від початку року майже 1900 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю обрали безоплатне професійне навчання

чоловік, ноутбук, навчання
Майже 1900 УБД та осіб з інвалідністю обрали безоплатне професійне навчання. / Freepik

В рамках експериментального проєкту можливістю отримати безоплатне професійне навчання вже скористались 1877 учасників бойових дій та людей з інвалідністю, які постраждали через війну. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Як зазначили в установі, проєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення доступу до актуальних професійних знань і навичок. Для багатьох людей це — можливість опанувати нову спеціальність або підвищити професійні компетенції.

За п’ять місяців можливістю підвищити свої професійні навички скористались:

  • 1694 учасників бойових дій; 
  • 183 осіб з інвалідністю внаслідок війни.

В рамках програми 91% учасників обрали підвищення кваліфікації, а 9% —опановання нової професії.

Найпопулярнішими освітніми програмами стали: психологія, домедична підготовка, керування БпЛА, підприємництво та бізнес-планування.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, що діють у восьми містах України — Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську. Учасники можуть обрати одну з 98 робітничих професій або вдосконалити навички за понад 400 програмами. 

Програма пропонує різні форми навчання: очну (вдень або ввечері); дистанційну; дуальну; змішану. Протягом навчання учасникам бойових дій та особам, які супроводжують людей з інвалідністю І групи, надається безкоштовне проживання, а також компенсується вартість проїзду. По завершенню навчання видається документ державного зразка.

Нагадаємо, з початку 2025 році вже 11 тисяч українців скористалися шансом безоплатно змінити професійний напрям, здобути актуальну спеціальність або підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на навчання. 

Автор:
Тетяна Ковальчук