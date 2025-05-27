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У 2025 році понад 10 тисяч українців отримали ваучери на безоплатне навчання: які спеціальності найпопулярніші

медсестри, лікарі, навчання
Медсестринство стало однією з найпопулярніших професій. / Freepik

У 2025 році 10545 українців скористалися унікальною можливістю безоплатно здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Хто отримав ваучери на навчання?

Серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

  • 8083 людини віком старше 45 років; 
  • 1533 внутрішньо переміщені особи; 
  • 611 людей з інвалідністю; 
  • 314 учасників бойових дій; 
  • 3 людини, які звільнилася з військової служби;
  • 1 людина, стосовно якої встановлено факт позбавлення свободи.

Найбільше українців отримали ваучери на навчання у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Цьогоріч українці обирали навчання за такими спеціальностями: медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Варто зауважити, що ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства. Навчатися можна як у професійно-технічних, так і у вищих навчальних закладах.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок. 

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти експериментальний проект, який пропонує безоплатне професійне навчання для учасників бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю, які постраждали через війну. З початку 2025 року майже 1500 українців скористались можливістю підвищити свої професійні навички в рамках проекту.

Автор:
Тетяна Ковальчук