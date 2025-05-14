Майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання

Державна служба зайнятості України продовжує експериментальний проект, який пропонує безоплатне професійне навчання для учасників бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю, які постраждали через війну. З початку 2025 року майже 1500 українців скористались можливістю підвищити свої професійні навички в рамках проекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані служби зайнятості.

Завдяки державній ініціативі люди здобули нові знання, розвинули корисні навички і суттєво підвищити свій професійний рівень. З них:

1322 учасники бойових дій;

137 осіб з інвалідністю внаслідок війни.

В рамках програми 89% учасників підвищили свою кваліфікацію, а 11% — опанували нову професію.

Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.

Навчання проходить у 8 сучасних Центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, які працюють у Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську.

Кандидати на навчання можуть обрати одну з 98 робітничих професій або вдосконалити навички за понад 400 програмами. Для зручності передбачено різні форми навчання: очна (вдень або ввечері), дистанційна, дуальна та змішана. По завершенню навчання видається документ державного зразка.

Нагадаємо, у 2025 році 9083 українці отримали унікальну можливість здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості України.