Університет США запускає курс навчання з підприємництва для українців

В Україні стартує масштабна освітня ініціатива з підприємництва та інновацій "100 мільйонів учнів". Проєкт започаткувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Організатором проєкту в Україні виступив Український фонд стартапів.

Мета ініціативи – безоплатне навчання для мільйонів людей у світі, зокрема й українців. Курси доступні в онлайн-форматі, що дозволяє навчатися у зручний час та з будь-якої точки.

Основні напрями навчання:

штучний інтелект;

стратегічне планування;

підзвітність, прозорість та інтелектуальна власність;

формування команди для розвитку бізнесу.

Федоров додав, що курси перекладені 40 мовами, включно з українською. Після завершення навчання студенти отримають міжнародно визнаний сертифікат, що може допомогти у працевлаштуванні або розвитку власного бізнесу.

Зареєструватися та отримати доступ можна за посиланням.

Нагадаємо, що в серпні в рамках україно-британської ініціативи UK-Ukraine TechBridge та у співпраці з провідними міжнародними компаніями для українців запустили можливість безоплатно пройти навчання у ІТ-сфері.