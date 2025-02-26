- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Університет США запускає курс навчання з підприємництва для українців
В Україні стартує масштабна освітня ініціатива з підприємництва та інновацій "100 мільйонів учнів". Проєкт започаткувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Організатором проєкту в Україні виступив Український фонд стартапів.
Мета ініціативи – безоплатне навчання для мільйонів людей у світі, зокрема й українців. Курси доступні в онлайн-форматі, що дозволяє навчатися у зручний час та з будь-якої точки.
Основні напрями навчання:
- штучний інтелект;
- стратегічне планування;
- підзвітність, прозорість та інтелектуальна власність;
- формування команди для розвитку бізнесу.
Федоров додав, що курси перекладені 40 мовами, включно з українською. Після завершення навчання студенти отримають міжнародно визнаний сертифікат, що може допомогти у працевлаштуванні або розвитку власного бізнесу.
Зареєструватися та отримати доступ можна за посиланням.
Нагадаємо, що в серпні в рамках україно-британської ініціативи UK-Ukraine TechBridge та у співпраці з провідними міжнародними компаніями для українців запустили можливість безоплатно пройти навчання у ІТ-сфері.