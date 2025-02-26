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Університет США запускає курс навчання з підприємництва для українців

Університет США запускає курс навчання з підприємництва для українців
Проєкт започаткувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University

В Україні стартує масштабна освітня ініціатива з підприємництва та інновацій "100 мільйонів учнів". Проєкт започаткувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Організатором проєкту в Україні виступив Український фонд стартапів.

Мета ініціативи – безоплатне навчання для мільйонів людей у світі, зокрема й українців. Курси доступні в онлайн-форматі, що дозволяє навчатися у зручний час та з будь-якої точки.

Основні напрями навчання:

  • штучний інтелект;
  • стратегічне планування;
  • підзвітність, прозорість та інтелектуальна власність;
  • формування команди для розвитку бізнесу.

Федоров додав, що курси перекладені 40 мовами, включно з українською. Після завершення навчання студенти отримають міжнародно визнаний сертифікат, що може допомогти у працевлаштуванні або розвитку власного бізнесу.

Зареєструватися та отримати доступ можна за посиланням

Нагадаємо, що в серпні в рамках україно-британської ініціативи UK-Ukraine TechBridge та у співпраці з провідними міжнародними компаніями для українців запустили можливість безоплатно пройти навчання у ІТ-сфері.

Автор:
Тетяна Гойденко