Университет США запустил курс обучения по предпринимательству для украинцев

В Украине стартует масштабная образовательная инициатива по предпринимательству и инновациям "100 миллионов учащихся". Проект инициировала Школа глобального управления Thunderbird в партнерстве с Arizona State University при поддержке American University Kyiv.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Организатором проекта в Украине выступил Украинский фонд стартапов.

Цель инициативы – безвозмездное обучение для миллионов людей в мире, в том числе и украинцев. Курсы доступны в онлайн-формате, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки.

Основные направления обучения:

искусственный интеллект;

стратегическое планирование;

подотчетность, прозрачность и интеллектуальная собственность;

формирование команды для развития бизнеса.

Федоров добавил, что курсы переведены на 40 языков, включая украинский. После обучения студенты получат международно признанный сертификат, который может помочь в трудоустройстве или развитии собственного бизнеса.

Зарегистрироваться и получить доступ можно по ссылке .

Напомним, что в августе в рамках украино-британской инициативы UK-Ukraine TechBridge и в сотрудничестве с ведущими международными компаниями для украинцев запустили возможность бесплатно пройти обучение в ИТ-сфере.