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Университет США запустил курс обучения по предпринимательству для украинцев
В Украине стартует масштабная образовательная инициатива по предпринимательству и инновациям "100 миллионов учащихся". Проект инициировала Школа глобального управления Thunderbird в партнерстве с Arizona State University при поддержке American University Kyiv.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Организатором проекта в Украине выступил Украинский фонд стартапов.
Цель инициативы – безвозмездное обучение для миллионов людей в мире, в том числе и украинцев. Курсы доступны в онлайн-формате, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки.
Основные направления обучения:
- искусственный интеллект;
- стратегическое планирование;
- подотчетность, прозрачность и интеллектуальная собственность;
- формирование команды для развития бизнеса.
Федоров добавил, что курсы переведены на 40 языков, включая украинский. После обучения студенты получат международно признанный сертификат, который может помочь в трудоустройстве или развитии собственного бизнеса.
Зарегистрироваться и получить доступ можно по ссылке .
Напомним, что в августе в рамках украино-британской инициативы UK-Ukraine TechBridge и в сотрудничестве с ведущими международными компаниями для украинцев запустили возможность бесплатно пройти обучение в ИТ-сфере.