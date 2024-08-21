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Для украинцев запустили ряд бесплатных ІТ-курсов от известных международных компаний

Для украинцев запустили ряд бесплатных ІТ-курсов от известных международных компаний
Иллюстрация: Минцифры

В рамках украино-британской инициативы UK-Ukraine TechBridge и в сотрудничестве с ведущими международными компаниями для украинцев запустили возможность бесплатного обучения в ІТ-сфере. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Кого и чему будут обучать

Отмечается, что соответствующие курсы ориентированы как на новичков, так и на опытных специалистов, стремящихся углубить свои знания и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

В рамках этой инициативы украинцы могут выбрать среди таких программ:

  • Машинное обучение, работа с данными и кибербезопасность от Oracle : Образовательные курсы от одного из крупнейших в мире производителей программного обеспечения, которые помогут улучшить экспертизу в этих ключевых IT-направлениях.
  • Технический английский и Python от Cisco: Курсы, которые предлагает мировой лидер в производстве сетевого оборудования, ориентированы на улучшение языковых навыков и освоение одного из самых популярных языков программирования.
  • Работа с данными, облачные технологии и разработка продуктов от Amazon Web Services: Учебные программы от самого популярного облачного сервиса, которые помогут развить навыки в работе с современными технологиями и создании IT-продуктов.

Эти курсы открывают широкие возможности для украинцев, желающих развиваться в динамичном мире технологий.

Про UK-Ukraine TechBridge

Напомним, 16 января 2024 года Украина вместе с Великобританией официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge. Этот проект усилит украинскую IT-индустрию и облегчит участие малого и среднего бизнеса в цифровой торговле.

UK-Ukraine TechBridge – это:

  • Торговля. В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам.
  • Инвестиции. Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании.
  • Инновации. Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны.
  • IT-образование. Рескилинг- и апскилинг-программы для украинцев от топовых мировых компаний Cisco, Salesforce и Oracle. Так наши специалисты повысят свою экспертность и станут еще более конкурентоспособными на мировом рынке.

Теперь украинские ИТ-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, будут легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

Автор:
Татьяна Гойденко