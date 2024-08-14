Минцифры и KSE запускают магистерскую программу по разработке дронов

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Киевской школой экономики (KSE) запускает новую магистерскую программу "Беспилотные летательные аппараты".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Целью этой инициативы является подготовка специалистов, способных профессионально разрабатывать, тестировать и совершенствовать дроны, которые становятся все более актуальными как в гражданской, так и в военной сферах.

К разработке учебной программы присоединились компании из кластера Brave1, уже работающие над оборонными инновациями для Вооруженных сил Украины. Они поделятся своим опытом в создании передовых беспилотников, что позволит студентам получить практические знания и навыки.

"В Украине очень много крутых специалистов, которые буквально с нуля научились создавать дроны и пользоваться ими. Сферы гражданских и военных беспилотников — одни из самых перспективных, поэтому уже сейчас нужно на профессиональном уровне готовить специалистов", — подчеркнули в Минцифре.

Согласно сообщению, программа открыта для бакалавров, магистров и специалистов всех специальностей. Киевская школа экономики предоставит 10 грантов на обучение для военных. Заявки на участие в программе принимаются до 22 августа.

В ведомстве добавляют, что с начала полномасштабной войны в Украине значительно вырос рынок беспилотников. Сейчас уже более 500 компаний занимаются разработкой дронов и услуг в сфере БПЛА. Учитывая стремительное развитие этой отрасли, потребность в квалифицированных специалистах критически важна, и новая программа призвана заполнить этот спрос.

Добавим, что в начале августа KSE объявила о приеме заявок на грантовую помощь для студентов-магистров, которая покрывает полную стоимость обучения на магистратуре и частично проживание в колливинге.

Киевская школа экономики готовит магистров по восьми магистерским специальностям: "Экономический анализ", "Экономика бизнеса и финансов", "Публичная политика и управление", "Социальная психология", "Исследование памяти и публичная история", "Урбанистика и послевоенное восстановление", "Микро- и наноэлектроника", "Беспилотные летательные аппараты".