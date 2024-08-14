Мінцифри та KSE запускають магістерську програму з розробки дронів

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Київською школою економіки (KSE) запускають нову магістерську програму "Безпілотні літальні апарати".

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ця ініціатива має на меті підготувати фахівців, здатних професійно розробляти, тестувати та вдосконалювати дрони, які стають все більш актуальними як у цивільній, так і у військовій сферах.

До розробки навчальної програми долучилися компанії з кластера Brave1, які вже працюють над оборонними інноваціями для Збройних сил України. Вони поділяться своїм досвідом у створенні передових безпілотників, що дозволить студентам отримати практичні знання та навички.

"В Україні є дуже багато крутих спеціалістів, які буквально з нуля навчилися створювати дрони та користуватися ними. Сфери цивільних і військових безпілотників — одні з найперспективніших, тому вже зараз потрібно на професійному рівні готувати фахівців", - наголосили в Мінцифри.

Згідно з повідомленням, програма відкрита для бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх спеціальностей. Київська школа економіки надасть 10 грантів на навчання для військових. Заявки на участь у програмі приймаються до 22 серпня.

У відомстві додають, що з початку повномасштабної війни в Україні значно зріс ринок безпілотників. Наразі вже понад 500 компаній займаються розробкою дронів та послуг у сфері БпЛА. Враховуючи стрімкий розвиток цієї галузі, потреба в кваліфікованих спеціалістах є критично важливою, і нова програма покликана заповнити цей попит.

Додамо, що на початку серпня KSE оголосила про прийому заявок на грантову допомогу для студентів-магістрів, яка покриває повну вартість навчання на магістратурі та частково проживання у колівінгу.

Київська школа економіки готує магістрів за вісьмома магістерськими спеціальностями: "Економічний аналіз", "Економіка бізнесу та фінансів", "Публічна політика та врядування", "Соціальна психологія", "Дослідження пам'яті та публічна історія", "Урбаністика та повоєнна відбудова", "Мікро- та наноелектроніка", "Безпілотні літальні апарати".