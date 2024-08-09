Київська школа економіки пропонує гранти на безкоштовне навчання в магістратурі: як можна податися

Київська школа економіки (KSE) оголосила останній тиждень прийому заявок на грантову допомогу, яка покриває повну вартість навчання на магістратурі та частково проживання у колівінгу. Подати заявку можна до 15 серпня включно, заповнивши відповідну форму на сайті KSE.

Про це йдеться у пресрелізі KSE.

Грантові можливості надаються завдяки підтримці благодійного фонду KSE Foundation, українського бізнесу, міжнародних благодійників та сотень громадян. Гранти охоплюють повну вартість навчання і частково покривають витрати на проживання.

Програми грантів для студентів-магістрів включають:

"Фінансова допомога" – для захисників, їхніх дітей та внутрішньо переміщених осіб. "Академічні гранти" – для володарів високих балів з англійської мови або інших академічних досягнень. "Come back home" – для тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року проживає за кордоном і має високі бали з англійської мови.

Також для студентів магістерської програми «Економіка бізнесу та фінансів» діє стипендійна програма "Ampersand", на яку можна подати заявку до 22 серпня.

Як податися на грантові програми

Щоб податися на гранти, необхідно:

Заповнити заявку. Подати аплікаційну форму з необхідними документами. Пройти співбесіду з грантовим комітетом.

Деталі про грантові програми та подання заявок можна знайти на сайті KSE.

Детальний перелік вимог до аплікантів можна переглянути за посиланням.

Київська школа економіки готує магістрів за вісьмома магістерськими спеціальностями: "Економічний аналіз", "Економіка бізнесу та фінансів", "Публічна політика та врядування", "Соціальна психологія", "Дослідження пам'яті та публічна історія", "Урбаністика та повоєнна відбудова", "Мікро- та наноелектроніка", "Безпілотні літальні апарати".

Додамо, у 2024 році від 20 до 25 тисяч вступників, які зараховані до вишів на контрактну форму навчання, зможуть отримати грантове фінансування на оплату навчання.