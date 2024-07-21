У 2024 році понад 20 тис вступників отримають гранти на здобуття вищої освіти

Від 20 до 25 тисяч вступників, які зараховані до вишів на контрактну форму навчання, зможуть отримати грантове фінансування на оплату навчання у 2024 році.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, пише "Українська правда".

Програма спрямована на допомогу студентам, які не пройшли на бюджет, але показали хороші результати на НМТ. Розмір грантів складе 15 або 25 тисяч гривень на рік. Щоб отримати 15 тисяч, потрібно набрати більше 150 балів з двох предметів НМТ, а для 25 тисяч - понад 170 балів.

"Дотепер у нас була така чорно-біла система: або бюджетне місце, де держава платила 100%, або контракт, де держава нічого не платила. Зараз держава матиме можливість допомогти студентам, які здали НМТ на нормальному рівні, але не потрапили на бюджетні місця. Вони зможуть отримати гранти у розмірі 15 або 25 тисяч гривень", – розповів Винницький.

Для деяких стратегічно важливих спеціальностей, таких як архітектура, медицина та освіта, передбачені додаткові коефіцієнти, які можуть збільшити грант до 37,5 тисяч гривень. Натомість для популярних спеціальностей, як-от право, маркетинг та економіка, доступний лише грант у 25 тисяч гривень.

"На ті спеціальності, на які в нас є перенасичений попит – правники, маркетологи, економісти – гранту 15 тисяч не буде, а лише 25 тисяч. Це означає, що для того, аби отримати грант на такі спеціальності вступник повинен мати мінімум 170 балів", – зазначив посадовець

Винницький зазначив, що ця ініціатива має на меті підтримати українських студентів та зробити вітчизняні виші більш конкурентоспроможними порівняно з європейськими. Гранти будуть призначатися на весь період навчання та індексуватимуться відповідно до рівня інфляції.

Як оформити грант

Нагадаємо, згідно рішення уряду, кошти державних грантів для абітурієнтів, які вступають на контракт будуть нараховані через застосунок “Дія”.

За словами очільник Мінцифри Михайла Федорова, така система грантів дозволить студентам вільно обирати спеціальності, незалежно від фінансових можливостей їхніх сімей.

Щоб оформити грант, студенту потрібно:

Після того, як у кабінеті вступника з'явиться повідомлення про можливість отримати грант, треба вибрати навчальний заклад та програму, на яку є бажання вступити;



після зарахування подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

отримати повідомлення про схвалення гранту;

залишити заяву про отримання гранту у "Дії";

гроші почнуть надходити на спецрахунок (це відбуватиметься щорічно протягом усього навчання).

Додаомо, уряд затвердив положення про функціонування інноваційного освітнього застосунку "Мрія ID", мета якого – зробити підхід до навчання більш сучасним та зручним для всіх учасників освітнього процесу.

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