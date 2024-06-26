В Україні 30 шкіл стануть пілотними академічними ліцеями: учні самі обиратимуть предмети

Міністерство освіти і науки розпочало пілотування реформи профільної середньої освіти (10-12 класи), у межах якого 30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Зазначається, що 25 ініціативних шкіл з усієї України вже стали ліцеями-амбасадорами; скоро до них долучиться ще 5: ці заклади першими розроблятимуть і застосовуватимуть нові освітні моделі та навчальні програми, щоб згодом ділитися досвідом із закладами освіти всієї країни.

Ці школи будуть менторами для інших пілотних академічних ліцеїв, які апробуватимуть різні елементи профільної середньої освіти.

Як зауважують у МОН, у 2025 році почнеться безпосередньо пілотування реформи.

Заклади освіти визначать профілі

У МОН повідомляють, що у межах підготовки до пілотування заклади освіти будуть розробляти стратегію свого розвитку, визначати профілі, а також розробляти курси за вибором для учнів.

Уже відбулися дві стратегічні сесії з педагогами ліцеїв, учителі й директори закладів визначали свої сильні та слабкі сторони, а також формували очікування від реформування.

Очікується, що з кожним класом учні матимуть все більше впливу на вибір, що вивчати (згідно з проєктом Державного стандарту профільної середньої освіти, в 11 класі це 50% навчального часу).

Курси за вибором будуть викладати як для поглиблення профілю навчання, який обрав учень / учениця, так і для загального розвитку.

"Результати пілотування варто очікувати у 2026–2027 роках. А з 2027-го в Україні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів та інтегрованих курсів та інтенсивно працюватимуть над профорієнтацією", - наголошують в МОН.

Нагадаємо, в Україні замінюють традиційні методи навчання в школах на більш сучасні й інноваційні і розпочинають тестування застосунку “Мрія". 40 шкіл з Києва та шести областей України допоможуть перевірити й покращити його роботу.

Зауважимо, Уряд затвердив положення про функціонування інноваційного освітнього застосунку "Мрія ID", мета якого – зробити підхід до навчання більш сучасним та зручним для всіх учасників освітнього процесу.