В Украине 30 школ станут пилотными академическими лицеями: учащиеся сами будут выбирать предметы

Министерство образования и науки приступило к пилотированию реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут пилотными академическими лицеями.

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Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что 25 инициативных школ по всей Украине уже стали лицеями-посольствами; скоро к ним присоединится еще 5: эти учреждения первыми будут разрабатывать и применять новые образовательные модели и учебные программы, чтобы впоследствии делиться опытом с учебными заведениями всей страны.

Эти школы будут менторами для других пилотных академических лицеев, которые будут апробировать разные элементы профильного среднего образования.

Как отмечают в МОН, в 2025 году начнется непосредственно пилотирование реформы.

Учебные заведения определят профили

В МОН сообщают, что в рамках подготовки к пилотированию учебные заведения будут разрабатывать стратегию своего развития, определять профили, а также разрабатывать курсы по выбору для учащихся.

Уже прошли две стратегические сессии с педагогами лицеев, учителя и директора заведений определяли свои сильные и слабые стороны, а также формировали ожидания от реформирования.

Ожидается, что с каждым классом учащиеся будут иметь все большее влияние на изучаемый выбор (согласно проекту Государственного стандарта профильного среднего образования, в 11 классе это 50% учебного времени).

Курсы по выбору будут преподавать как для углубления профиля обучения, избравшего ученик/ученица, так и для общего развития.

"Результаты пилотирования следует ожидать в 2026-2027 годах. А с 2027-го в Украине полноценно заработает сеть академических лицеев, которые будут предлагать учащемуся выбор профилей, предметов и интегрированных курсов и будут интенсивно работать над профориентацией", - отмечают в МОН.

Напомним, в Украине заменяют традиционные методы обучения в школах более современными и инновационными и начинают тестирование приложения "Мрія". 40 школ из Киева и шести областей Украины помогут проверить и улучшить его работу.

Отметим, Правительство утвердило положение о функционировании инновационного образовательного приложения "Мрія ID ", цель которого – сделать подход к обучению более современным и удобным для всех участников образовательного процесса.