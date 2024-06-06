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"Мрія" становится реальностью: в Украине начинают тестирование приложения для детей, учителей и родителей
В Украине заменяют традиционные методы обучения в школах на более современные и инновационные и приступают к тестированию приложения "Мрія". 40 школ из Киева и шести областей Украины помогут проверить и улучшить его работу.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
""Мрія" станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. И уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наше образовательное приложение", - отметил он.
По его словам, первая задача — влюбить учителей и педагогов в приложение, которое поможет им меньше времени тратить на рутину, больше — на развитие детей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В свою очередь родители с будут знать, что детям нравится и удается лучше, а где нужна поддержка и внимание.
Для детей в "Мрії" будет акцент на личном развитии - библиотека контента об ИТ, искусственном интеллекте, интересности от профессионалов, документ Мрія ID, план дня и чаты.
"Наша задача - создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения Мрії", - подчеркнул Федоров.
Кто будет тестировать "Мрію"?
- школьники : Мрія ID, обучающие достижения, план дня, список задач с дедлайнами, библиотека контента по интересам, чаты на базе Signal.
- родители : достижение ребенка, расписание, оценки, домашние задания, библиотека рекомендуемого контента, чаты на базе Signal.
- учителя: календарный план, расписание, журнал, домашние задания, библиотека контента для профессионального развития, чат на базе Signal.
Бета-тест проходит в три этапа:
1. Проверка функционала приложения от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений.
2.Подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мрії", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и веб-версией в работе.
3.Тестирование "Мрії" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с приложением.
Напомним, Правительство утвердило положение о функционировании инновационного образовательного приложения "Мрія ID ", цель которого – сделать подход к обучению более современным и удобным для всех участников образовательного процесса.