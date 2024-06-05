МОН обновило порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году

Министерство образования и науки Украины сообщило об изменениях в порядке приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра и доктора философии/доктора искусства в 2024 году.

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Об этом говорится на странице МОН.

Обновления связаны с военно-политической ситуацией в стране и учитывают требования к вступительным экзаменам для подтверждения высокого уровня знаний абитуриентов.

Ключевые нововведения

Увеличивается поддержка ЗВО в прифронтовых и приграничных областях из-за повышения регионального коэффициента для конкурсного балла абитуриентов. Высокие коэффициенты – 1,07 в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях и 1,04 в Днепропетровской, Полтавской и Бучанском районе Киевской области.

Для получения второго магистерского образования вступление возможно без ЕВИ и ЕФОВ, только по экзаменам в ЗВО (кроме специальностей "Право" и "Международное право").

Для поступления в аспирантуру нужно успешно составить ЕВИ 2024 с оценкой не ниже 150 баллов за каждый компонент или иметь ЕВИ 2023 с оценкой за иностранный язык не ниже 130 баллов.

Кроме того, студенты, получившие степень бакалавра в 2024 году, могут воспользоваться специальными условиями для поступления на магистратуру.

Эти условия предоставляются студентам, которые зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории, проживают в населенных пунктах, где по состоянию на 1 июля 2024 г. совершались активные боевые действия или проживают на временно оккупированной территории/переселились с таких территорий после 1 января 2024 года.

Они могут получить рекомендацию для зачисления на магистратуру, если поступают в то же заведение высшего образования, где получили степень бакалавра, по специальностям, определенным в Перечне специальностей, пользующихся особой поддержкой.

Если в заведении высшего образования нет магистерской программы по специальности, студенты могут подать документы в любое перемещенное (временно перемещенное) заведение высшего образования или в высшее образование в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Отметим, что в 2023 году в украинские учреждения высшего образования поступили 3 675 абитуриентов с временно оккупированных территорий (ТОТ). Однако на оккупированных территориях Украины еще находится около 1,6 млн. детей. Для государства одна из важнейших задач — всячески способствовать их поступлению в украинские учреждения высшего и профессионального высшего образования.