МОН оновило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

Міністерство освіти і науки України повідомило про зміни у порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра й доктора філософії/доктора мистецтва у 2024 році.

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Про це йдеться на сторінці МОН.

Оновлення пов'язані з воєнно-політичною ситуацією в країні та враховують вимоги до вступних іспитів для підтвердження високого рівня знань абітурієнтів.

Ключові нововведення

Збільшується підтримка ЗВО в прифронтових і прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту для конкурсного балу вступників. Найвищі коефіцієнти – 1,07 у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях та 1,04 у Дніпропетровській, Полтавській і Бучанському районі Київщини.

Для здобуття другої магістерської освіти вступ можливий без ЄВІ та ЄФВВ, лише за іспитами у ЗВО (крім спеціальностей "Право" та "Міжнародне право").

Для вступу до аспірантури потрібно успішно скласти ЄВІ 2024 року з оцінкою не нижче 150 балів за кожен компонент або мати ЄВІ 2023 року з оцінкою за іноземну мову не нижче 130 балів.

Окрім того студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру.

Ці умови надаються студентам, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території, проживають у населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії або проживають на тимчасово окупованій території / переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

Вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.

Якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або до закладів вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Зазначимо, що у 2023 році до українських закладів вищої освіти вступили 3 675 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Проте на окупованих територіях України ще перебуває близько 1,6 млн дітей. Для держави одне з найважливіших завдань — всіляко сприяти їхньому вступу до українських закладів вищої та фахової передвищої освіти.