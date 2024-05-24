Студентам з-за кордону й на ТОТ хочуть дозволити не подавати вишам військово-облікові документи до кінця війни

Студентам-чоловікам, які навчаються в українських вишах дистанційно, перебуваючи за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій, планують надати відстрочку від військового обліку до кінця війни. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що Міністерство освіти і науки розробило проєкт постанови Кабінету міністрів, який передбачає відтермінування подання військово-облікових документів до закладів освіти для таких студентів. Ця відстрочка діятиме до моменту припинення воєнного стану або до повернення студента на підконтрольну Україні територію.

Проєкт постанови вже надіслано на погодження до відповідних міністерств та відомств. Після завершення всіх необхідних процедур документ буде передано на розгляд Міністерства юстиції.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби. Президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня. Згідно з новими правилами, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Протягом 60 днів з набуття законом чинності усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі адмінпослуг або через електронний кабінет призовника.

Згідно закону, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають, зокрема, здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Відстрочка ж від направлення на базову військову службу (раніше називалася строковою) надається, зокрема, призовникам, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, вищої духовної освіти за денною або дуальною формою, в інтернатурі або докторантурі (до 24-річного віку).

Зазначимо також, що на початку квітня Кабмін дозволив студентам 18-22 років, які навчаються на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування), ставати учасниками програми "академічна мобільність", яка дозволяє виїхати з України за направленням від вишу для навчання на один семестр.

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