Студентам-хлопцям позволять виїжджати за кордон для навчання: які умови

2 квітня уряд ухвалив рішення, що дозволить хлопцям, які навчаються у вищих навчальних закладах, також ставати учасниками програми "академічна мобільність", яка дозволяє тимчасово виїхати за кордон для навчання строком на один семестр.

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Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Для перетину кордону студенти повинні мати е-квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від ТЦК.

Лісовий підкреслив, що жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

"Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того, щоб узяти участь, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", - написав він.

Лісовий додав, що до сьогоднішнього дня через воєнний стан у програмах академічної мобільності нині брали участь лише дівчата, через що студенти неодноразово зверталися з цим питанням до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Лісовий підтримав законопроєкт, яким пропонується скасувати відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків старше 30 років, які здобувають другу вищу освіту. За його словами, сьогодні в Україні набула поширення тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com