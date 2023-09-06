Міністр освіти підтримав скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав законопроєкт, яким пропонується скасувати відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків старше 30 років, які здобувають другу вищу освіту.

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Про це він написав у Facebook.

"Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів", - наголосив Лісовий.

За його словами, сьогодні в Україні набула поширення тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізацію.

"Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

"Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність", - зауважив Лісовий.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Міністерство освіти та науки має перевірити обставини вступу чоловіків середнього віку до університетів задля отримання другої вищої освіти.