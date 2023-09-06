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Категория
Общество
Дата публикации

Министр образования поддержал отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет

ВСУ, мобилизация
Депутаты планируют отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет, получающих высшее образование по меньшей мере во второй раз

Министр образования и науки Оксен Лесовой поддержал законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин старше 30 лет, получающих второе высшее образование.

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Об этом он написал в Facebook.

"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть про имитацию и лазейки. Зато образование, а тем более высшее образование должно быть про осознанный выбор и процесс получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", - подчеркнул Лесовой..

По его словам, сегодня в Украине получила распространение тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

"Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос. В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

"Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности – не о честности и не о достоинстве", - заметил Лесовой.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Министерство образования и науки должно проверить обстоятельства поступления мужчин среднего возраста в университеты для получения второго высшего образования.

Автор:
Светлана Манько