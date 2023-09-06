Министр образования поддержал отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет

Министр образования и науки Оксен Лесовой поддержал законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин старше 30 лет, получающих второе высшее образование.

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Об этом он написал в Facebook.

"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть про имитацию и лазейки. Зато образование, а тем более высшее образование должно быть про осознанный выбор и процесс получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", - подчеркнул Лесовой..

По его словам, сегодня в Украине получила распространение тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

"Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос. В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

"Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности – не о честности и не о достоинстве", - заметил Лесовой.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Министерство образования и науки должно проверить обстоятельства поступления мужчин среднего возраста в университеты для получения второго высшего образования.