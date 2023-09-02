"Придатний до служби? Освіта почекає": Данілов заявив, що МОН з'ясує причини росту популярності другої освіти

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Міністерство освіти та науки в контексті мобілізації чоловіків до армії перевірить обставини вступу особами середнього віку до вищів на отримання другої вищої освіти. Про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років – вирішили отримувати другу-третю освіту", - сказав він.

За словами Данілова, міністерство "буде зараз займатися цим питанням, чому так відбувається". Він вказав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, з початку повномасштабної війни збільшилася в рази.

"Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні - буде вирішувати відповідне міністерство", - підкреслив секретар РНБО.

Зазначимо також, що представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю "Українським новинам" від 30 серпня заявив, що "абсолютно справедливо в умовах війни обмежитися однією вищою освітою".

"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", - вказав депутат.

За його словами, якщо людина здобуває третю чи четверту вищу освіту, то це "точно не може бути підставою" для відстрочки під час воєнного стану.

"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", - додав Веніславський.

Втім, він наголосив, що до цього питання треба підходити дуже ретельно, оскільки може бути певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями, і "в тому числі через розробку інноваційних механізмів забезпечити перемогу" України у війні.

Нагадаємо при цьому, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію. При цьому він додав, що більше поки що нічого не може сказати про це.