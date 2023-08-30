РНБО вирішила перевірити всі "підозрілі" рішення ВЛК з 24 лютого 2022 року щодо непридатності до служби

Рада національної безпеки та оборони вирішила провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Про це повідомив у соцмережах голова РНБО, президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

"За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії", - пообіцяв глава держави.

Президент поінформував, що на засіданні РНБО 30 серпня щодо підсумків перевірки системи ВЛК по всій країні доповідали щодо порушень Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, військові, представники медичної сфери, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та генеральний прокурор Андрій Костін.

На заході була також представлена відповідна статистика щодо роботи областей в напрямі розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів і вирішено активізувати цей процес.

"Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - зазначив Зеленський.

Також, як повідосив президент, вирішено завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК, "поставивши крапку в будь-яких чергах", у яких люди змушені чекати доступу до комісії чи її висновку.

Крім того, вирішено переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету міністрів доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів. За словами Зеленського, правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від "тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності" держави.

Нагадаємо також, що тиждень тому Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію. При цьому він додав, що більше поки що нічого не може сказати про це.