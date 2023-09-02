"Пригоден к службе? Вуз подождет": Данилов заявил, что МОН выяснит причины роста популярности второго образования

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Министерство образования и науки в контексте мобилизации мужчин в армию проверит обстоятельства поступления лицами среднего возраста в высшие учебные заведения для получения второго высшего образования. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

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"То, что касается получения второго, третьего образования, это ближе к вопросам морального порядка. Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, поскольку так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет - решили получать второе- третье образование", - сказал он.

По словам Данилова, министерство "будет сейчас заниматься этим вопросом, почему так происходит". Он указал, что количество тех, кто хочет получить образование, с начала полномасштабной войны увеличилось в разы.

"Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет – будет решать соответствующее министерство", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим также, что представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью "Українським новинам" от 30 августа заявил, что "совершенно справедливо в условиях войны ограничиться одним высшим образованием".

"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребления", - указал депутат.

По его словам, если человек получает третье или четвертое высшее образование, то это "точно не может быть основанием" для отсрочки во время военного положения.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после учебы, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, это вызывает вопросы", – добавил Вениславский.

Впрочем, он подчеркнул, что к этому вопросу нужно подходить очень тщательно, поскольку может быть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными, и "в том числе через разработку инновационных механизмов обеспечить победу" Украины в войне.

Напомним также, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию. При этом он добавил, что больше пока ничего не может сказать об этом.