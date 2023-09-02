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Общество
Дата публикации

"Пригоден к службе? Вуз подождет": Данилов заявил, что МОН выяснит причины роста популярности второго образования

Алексей Данилов
Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Министерство образования и науки в контексте мобилизации мужчин в армию проверит обстоятельства поступления лицами среднего возраста в высшие учебные заведения для получения второго высшего образования. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

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"То, что касается получения второго, третьего образования, это ближе к вопросам морального порядка. Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, поскольку так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет - решили получать второе- третье образование", - сказал он.

По словам Данилова, министерство "будет сейчас заниматься этим вопросом, почему так происходит". Он указал, что количество тех, кто хочет получить образование, с начала полномасштабной войны увеличилось в разы.

"Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет – будет решать соответствующее министерство", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим также, что представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью "Українським новинам" от 30 августа заявил, что "совершенно справедливо в условиях войны ограничиться одним высшим образованием".

"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребления", - указал депутат.

По его словам, если человек получает третье или четвертое высшее образование, то это "точно не может быть основанием" для отсрочки во время военного положения.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после учебы, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, это вызывает вопросы", – добавил Вениславский.

Впрочем, он подчеркнул, что к этому вопросу нужно подходить очень тщательно, поскольку может быть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными, и "в том числе через разработку инновационных механизмов обеспечить победу" Украины в войне.

Напомним также, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию. При этом он добавил, что больше пока ничего не может сказать об этом.

Автор:
Тимофей Беспятов