Резников рассказал о вероятности дополнительной мобилизации

Мобилизационный план в Украине еще не выполнен, поэтому на сегодняшний день нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности войска.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Укринформ.

"Могу сказать, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой в соответствии с представлением, он еще не выполнен. В хорошем смысле это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять мобилизацию по увеличению численности. То есть у нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана. Что касается выполнения этого плана, у нас сейчас благодаря и реакции общественности, и активистов, и журналистов, и родственников серьезно взялись за Территориальные центры комплектования, бывшие военкоматы", - сообщил министр.

Он отметил, что Украина несет потери, но они "значительно меньше потерь россиян", но есть погибшие и раненые, поэтому пополнение потерь – это важная история.

"Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать – нет, такого нет", – подчеркнул Резников.

Он напомнил, что проблема ТЦК обсуждалась на заседании СНБО, Ставке Верховного главнокомандующего, и сейчас идет обновление кадрового состава в упомянутых центрах.

"У нас сегодня идет серьезный прорывный поход, и я думаю, на осень мы выйдем по цифровизации ТЦК. Обмен данными будет почти со всеми ведомствами, которые держат реестры. Это подписание общих приказов из МИД, с Минюстом, с МВД, ГНСУ, Минсоцполитики, Пенсионный фонд и т.д., чтобы люди меньше ходили за какими-то справками, но и центры комплектования, чтобы четко понимали, кто из мобилизационного резерва доступен, где он находится, если в ближайшие месяцы будет стоять вопрос об увеличении этой планки", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что цифровизация всех процессов в ТЦК значительно упростит их работу и избавит граждан от необходимости стоять в очередях в разные инстанции.

"Самая сложная работа – это бумажную историю перевести в цифру. В маленьких городах уже это почти завершено, только вот в Киеве там большой объем, ну, и население больше, они продолжают, плюс обмен реестрами. Мы ожидаем, что где-то на октябрь процентов на 90 мы выйдем на понятный уровень цифровизации в центрах комплектации. Это первое направление. И второе направление – это серьезная реформа ВВК. Многие нормативные акты мы изменили, скоро об этом будет сообщено президенту", - пообещал министр.

Будет ли новая мобилизация для увеличения численности войска

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию. В то же время он отмечает, что сначала нужно наладить систему, в частности, решить вопрос с военными.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, изменений в процесс мобилизации ожидать не стоит, но дополнительный призыв все же возможен.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток – до 15 ноября 2023 года.