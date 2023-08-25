В Харьковской области решили усилить мобилизацию

Начальник Харьковской ОВА Роман Семенуха во время межведомственного совещания 25 августа заявил, что в области усилят мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", – сказал Семенуха.

Детали того, как именно планируют усиливать мобилизационные мероприятия в Харьковской области, Семенуха не уточнил.

Он обсудил их на совещании с врио начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представителями территориальных управлений СБУ, ДБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также председателями районных военных администраций и общин региона.

Они также решили, что на территории районных военных администрации и населенных пунктов Харьковской области создадут специальные комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию. В то же время он отмечает, что сначала нужно наладить систему, в частности, решить вопрос с военными.