Россия планирует отправить на войну в Украину еще 450 тысяч солдат

В России рассматривают возможность дополнительного призыва еще 450 000 человек к своим оккупационным войскам, при этом процесс мобилизации внутри ее территории не прекращается. В течение осени 2022 года режим в Кремле успешно осуществил мобилизацию примерно 350 тысяч человек.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, все почему-то считают, что в РФ мобилизовали в прошлом году необходимое количество людей и все. Тем не менее, скрытая мобилизация в России происходит постоянно и каждый месяц призывается около 22-х тысяч мужчин.

На данный момент в Кремле рассматривают вариант призыва еще дополнительно 450 тысяч. Однако Буданов добавил, что этот вопрос еще не решен до конца.

Глава ГУР отметил, что такое намерение государства-агрессора свидетельствует о реальном масштабе потерь среди личного состава на войне против Украины, который в России пытаются скрыть.

"Это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, скудны? Ну, вот вы и увидите, что правда будет где-то посередине", - подытожил он.

Ввиду больших потерь среди личного состава Россия пытается вербовать наемников на войну против Украины среди представителей стран Центральной Азии, но желающих не так много.