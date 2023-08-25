Росія планує відправити на війну в Україну ще 450 тисяч солдат

У Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ, при цьому процес мобілізації всередині її території не припиняється. Протягом осені 2022 року режим у Кремлі успішно здійснив мобілізацію приблизно 350 тисяч осіб.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, усі чомусь вважають, що в РФ мобілізували минулого року необхідну кількість людей і все. Проте, прихована мобілізація в Росії відбувається постійно і кожного місяця призивається близько 22- ох тисяч чоловіків.

На даний момент у Кремлі розглядають варіант щодо призову ще додатково 450 тисяч. Проте Буданов додав, що це питання ще не вирішене до кінця.

Очільник ГУР зауважив, що такий намір держави-агресора свідчить про реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти України, який в Росії намагаються приховати.

"Це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда буде десь посередині", - підсумував він.

Зважаючи на великі втрати серед особового складу, Росія намагається вербувати найманців на війну проти України серед представників країн Центральної Азії, але охочих не так багато.