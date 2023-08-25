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Росія планує відправити на війну в Україну ще 450 тисяч солдат
У Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ, при цьому процес мобілізації всередині її території не припиняється. Протягом осені 2022 року режим у Кремлі успішно здійснив мобілізацію приблизно 350 тисяч осіб.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.
За його словами, усі чомусь вважають, що в РФ мобілізували минулого року необхідну кількість людей і все. Проте, прихована мобілізація в Росії відбувається постійно і кожного місяця призивається близько 22- ох тисяч чоловіків.
На даний момент у Кремлі розглядають варіант щодо призову ще додатково 450 тисяч. Проте Буданов додав, що це питання ще не вирішене до кінця.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очільник ГУР зауважив, що такий намір держави-агресора свідчить про реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти України, який в Росії намагаються приховати.
"Це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда буде десь посередині", - підсумував він.
Зважаючи на великі втрати серед особового складу, Росія намагається вербувати найманців на війну проти України серед представників країн Центральної Азії, але охочих не так багато.