"Охочих не так багато". Данілов розповів про спроби РФ завербувати найманців із країн Центральної Азії

Росія намагається вербувати найманців на війну проти України серед представників країн Центральної Азії, але охочих не так багато. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в РФ не припиняється мобілізація, її проводять приховано.

"Сьогодні (росіяни, – ред.) намагаються до цих речей долучати представників інших країн, країн Центральної Азії, але охочих воювати на боці Росії не так багато", – сказав Данілов.

Мобілізація в РФ і на окупованих територіях

У вересні 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.