У розвідці розповіли, скільки чоловіків РФ примусово мобілізувала на окупованих територіях

Країна-агресор Росія від початку 2022 року примусово мобілізувала до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", - повідомив представник воєнної розвідки України.

За його словами, також терористична Росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

"Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість вижити - одразу, за першої ж можливості здатися в полон", - підкреслив Черняк.

Мобілізація в Росії

У вересні 2022 року лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію. Планували призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізації.

За інформацією британської розвідки, наразі російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.

Також російські загарбники вивозять старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області у військову академію в Костромі, що знаходиться на території Росії. Росіяни зомбують українських дітей агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх солдатів.